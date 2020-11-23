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Espreso.tvОбществоВ Киеве оборвался лифт в гипермаркете, погиб грузчик

В Киеве оборвался лифт в гипермаркете, погиб грузчик


фото: segodnya.ua
В Киеве в одном из гипермаркетов Святошинского района оборвался лифт

Об этом говорится в сообщении "Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева" в Facebook, а также об этом рассказал собеседник "Украинской правде" в полиции Киева.

"В одном из гипермаркетов Святошинского района оборвался лифт, что привело к гибели человека - 52-летнего грузчика торгового центра. Кабина лифта, в которой он находился, пролетела 6 метров и упала на скорости в шахту. Шансов выжить в такой ситуации у мужчины было мало. Он умер до приезда скорой", - говорится в сообщении.

В полиции Киева УП рассказали, что речь идет о магазине "Фокстрот" по ул. Чернобыльской. Также в полиции отметили, что мужчина оступился и упал в шахту, а обрыва лифта не было.

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