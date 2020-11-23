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Espreso.tvОбществоВ Карабахе взорвалась мина: погиб азербайджанский военный, ранены 4 армянина и российский "миротворец"

В Карабахе взорвалась мина: погиб азербайджанский военный, ранены 4 армянина и российский "миротворец"

23 ноября во время поиска тел погибших в боевых действиях произошел подрыв мины: ранения получили 4 представителя МЧС с армянской стороны и российский "миротворец", а один азербайджанский миротворец погиб

Об этом сообщают российские СМИ.

Подрыв произошел вблизи села Мадагиз, за которое шли бои на севере Нагорного Карабаха. Там совместная миссия вела поиски тел погибших.

В ходе поисков сработала мина неустановленного образца.

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В результате - один азербайджанский военный погиб, четверо армянских работников МЧС и член "миротворческого контингента" РФ получили ранения. Отмечается, что раненого российской авиацией доставили с травмами в Баку для операции.

  • Напомним, по результатам мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, село Мадагиз перешло под контроль последнего

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