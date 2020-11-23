В Анкаре украинские пограничники из состава охраны посольства спасли жизнь гражданину Турции

23 ноября, 2020, 15:35

Двое пограничников и жена украинского посла спасли мужчину, у которого начался эпилептический приступ на проезжей части рядом с посольством

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что охранник посольства старший прапорщик Владимир Годевський заметил в монитор системы видеонаблюдения, как человек, которому стало плохо, упал на проезжую часть и стал захлебываться пеной. Дежурный сразу доложил офицеру Сергею Кравченко.

"Мы увидели, что человек лежит посреди дороги и захлебывается пеной, которая идет изо рта. Положив мужчину на бок, мы начали приводить его в чувство, дали воды попить, умыться. Очнувшись, человек, которому было плохо, достал справку и начал говорить: "Эпилепсия, эпилепсия", - рассказал Сергей Кравченко.

Отмечается, что Кравченко как раз сменился с дежурства. На занятиях по тактической медицине он хорошо усвоил, что такое "платиновые 10 минут", или "золотой час", поэтому без промедления бросился оказывать помощь вместе с Годевским и женой украинского посла.

Пограничники вызвали сотрудников турецкой полиции, которые несут службу возле посольства Украины, и передали им больного.

"Все завершилось с happy end - благодарю Сергея Кравченко и Владимира Годебского за службу и человечность!" - написал по этому поводу на своей странице в фейсбуке украинский посол в Турции Андрей Сибига.

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