Украинские миротворцы в Конго посадили вертолет на кратер действующего вулкана для помощи ученым ООН

23 ноября, 2020, 21:40

Украинские военнослужащие из состава миссии ООН в ДР Конго выполнили задачи по высадке группы вулканологов на кратер действующего вулкана Ньямлагира

Об этом сообщает в Facebook командования Объединенных сил ВСУ.

Ученые осуществляют периодическое тщательное изучение вулкана с проведением тестов и анализов, чтобы предусмотреть следующее извержение и снизить возможные риски для местного населения.

Задачу украинских военных осложняли погодные условия, а сама посадка вертолета была опасной из-за риска разрушения поверхности кратера.

"На высоте более трех тысяч метров, экипаж вертолета Ми-8 столкнулся с рядом трудностей. Посадку на хрупкую поверхность кратера осложняли погодные условия. Облачный покров над вулканом заметно увеличивался, а скорость порывов ветра составляла 90 км/ч", - рассказал командир вертолетного отряда полковник Сергей Ващенко.

По словам военного, хрупкие слои застывшей вулканической лавы легко могли провалиться под массой вертолета.

После завершения учеными необходимых исследований экипаж Ми-8 успешно вернулся в базовый лагерь, успешно завершив задачи Миссии ООН.

ОПАСНАЯ ПОСАДКА НА кратера вулкана Ньямлагира Военнослужащие украинского национального контингента Миссии ООН по ... Опубликовано Командование объединенных сил ВС Украины Воскресенье, 22 ноября 2020 г.

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