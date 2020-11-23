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Espreso.tvСпортТренер "Барселоны" объяснил, почему не включил Месси в заявку на матч с "Динамо"

Тренер "Барселоны" объяснил, почему не включил Месси в заявку на матч с "Динамо"


фото: Getty Images
Главный тренер испанской "Барселоны" Рональд Куман решил предоставить Лионелю Месси отдых и не включил аргентинца в заявку на матч с "Динамо" в Лиге чемпионов

Об этом сообщает Marca.

По словам Кумана, хорошая ситуация в турнирной таблице группы G Лиги чемпионов позволила "Барселоне" провести ротацию.

"Решили не брать на игру Месси и де Йонга. Ситуация в группе хорошая, поэтому они могут отдохнуть. Они сыграли много матчей, почти все в этом сезоне, поэтому нужно защищать футболистов при таком невероятном календаре. Мы не можем быть довольны ситуацией в чемпионате, но в ЛЧ близки к выходу из группы. Нужно сделать это завтра", - пояснил Рональд Куман.

24 ноября в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов "Барселона" в Киеве сыграет против "Динамо".

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