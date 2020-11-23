Тренер "Барселоны" объяснил, почему не включил Месси в заявку на матч с "Динамо"
Об этом сообщает Marca.
По словам Кумана, хорошая ситуация в турнирной таблице группы G Лиги чемпионов позволила "Барселоне" провести ротацию.
"Решили не брать на игру Месси и де Йонга. Ситуация в группе хорошая, поэтому они могут отдохнуть. Они сыграли много матчей, почти все в этом сезоне, поэтому нужно защищать футболистов при таком невероятном календаре. Мы не можем быть довольны ситуацией в чемпионате, но в ЛЧ близки к выходу из группы. Нужно сделать это завтра", - пояснил Рональд Куман.
24 ноября в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов "Барселона" в Киеве сыграет против "Динамо".
- В 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" проиграло испанской "Барселоне" со счетом 1:2.
- Наивысшую оценку в матче против "Барселоны" в Лиге чемпионов получил 18-летний голкипер "Динамо" Руслан Нещерет.
- 23 ноября стало известно, что форвард "Барселоны" Лионель Месси не попал в заявку испанского клуба на матч Лиги чемпионов против "Динамо" в Киеве.
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