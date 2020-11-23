Техника ВСУ на Донбассе нуждается в обновлении, - Уруский
Об этом он написал в Facebook.
"Следует отметить, что имеющийся парк ВВТ нуждается в обновлении, как путем модернизации, так и наполнения новыми образцами, которые будут отвечать современным вызовам и угрозам, способам и методам ведения войны", - отметил Уруский.
Он добавил, что во время визита в зону проведения Операции Объединенных сил получил конкретное представление о том, в чем нуждаются украинские войска, что сегодня требуется от предприятий оборонной промышленности Украины и куда двигаться производителям в процессе обеспечения войск комплектующими и вооружением.
С целью оценки реальной ситуации с вооружением и военной техникой (ВВТ), которой защищают наши защитники Украину от ...Опубликовано Олег УрускийПонедельник, 23 ноября 2020 года
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