Техника ВСУ на Донбассе нуждается в обновлении, - Уруский

23 ноября, 2020, 16:04

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский заявил, что вооружение и военная техника (ВВТ) вооруженных сил на Донбассе нуждаются в обновлении

Об этом он написал в Facebook.

"Следует отметить, что имеющийся парк ВВТ нуждается в обновлении, как путем модернизации, так и наполнения новыми образцами, которые будут отвечать современным вызовам и угрозам, способам и методам ведения войны", - отметил Уруский.

Он добавил, что во время визита в зону проведения Операции Объединенных сил получил конкретное представление о том, в чем нуждаются украинские войска, что сегодня требуется от предприятий оборонной промышленности Украины и куда двигаться производителям в процессе обеспечения войск комплектующими и вооружением.

С целью оценки реальной ситуации с вооружением и военной техникой (ВВТ), которой защищают наши защитники Украину от ... Опубликовано Олег УрускийПонедельник, 23 ноября 2020 года

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