Суд закрыл дело о несвоевременном е-декларировании судьи КСУ Слиденко, - СМИ
23 ноября, 2020, 21:37
Голосеевский районный суд Киева закрыл дело против судьи Конституционного суда Игоря Слиденко, которого Национальное агентство по предотвращению коррупции обвинило в несвоевременном представлении электронной декларации
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.
23 ноября суд рассмотрел два админпротокола, составленные на судью за несвоевременную подачу электронной декларации.
"Закрыто дело по обоим протоколам, в связи с отменой акта, устанавливающего ответственность", - сообщил источник.
Дело было закрыто из-за того, что Конституционный суд отменил ответственность за недостоверное декларирование. Судьей-докладчиком в этом процессе был именно Слиденко. НАПК заявил, что у него был конфликт интересов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
21 ноября, 2020 Нужен ли Украине Большой герб
-
-
Читайте также
-
-
21 ноября, 2020 Нужен ли Украине Большой герб
-