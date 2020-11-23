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Espreso.tvОбществоСуд закрыл дело о несвоевременном е-декларировании судьи КСУ Слиденко, - СМИ

Суд закрыл дело о несвоевременном е-декларировании судьи КСУ Слиденко, - СМИ

Голосеевский районный суд Киева закрыл дело против судьи Конституционного суда Игоря Слиденко, которого Национальное агентство по предотвращению коррупции обвинило в несвоевременном представлении электронной декларации

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

23 ноября суд рассмотрел два админпротокола, составленные на судью за несвоевременную подачу электронной декларации.

"Закрыто дело по обоим протоколам, в связи с отменой акта, устанавливающего ответственность", - сообщил источник.

Дело было закрыто из-за того, что Конституционный суд отменил ответственность за недостоверное декларирование. Судьей-докладчиком в этом процессе был именно Слиденко. НАПК заявил, что у него был конфликт интересов.

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