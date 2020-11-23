SpaceX перенесла запуск партии интернет-спутников

23 ноября, 2020, 07:23

Компания Илона Маска SpaceX перенесла запуск груза с партией интернет-спутников

Об этом сообщает компания SpaceX.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая доставит груз на орбиту, запланирован 24 ноября в 4:56 по Киеву. Это 104-й запуск ракет типа Falcon и 16-й запуск с партиями интернет-спутников.

Запуск перенесли в связи с плохой погодой.

В компании отметили, что первый многократный степень Falcon 9 ранее уже шесть раз использовался для доставки грузов на орбиту Земли.

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