SpaceX перенесла запуск партии интернет-спутников
23 ноября, 2020, 07:23
Компания Илона Маска SpaceX перенесла запуск груза с партией интернет-спутников
Об этом сообщает компания SpaceX.
Запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая доставит груз на орбиту, запланирован 24 ноября в 4:56 по Киеву. Это 104-й запуск ракет типа Falcon и 16-й запуск с партиями интернет-спутников.
Запуск перенесли в связи с плохой погодой.
В компании отметили, что первый многократный степень Falcon 9 ранее уже шесть раз использовался для доставки грузов на орбиту Земли.
Читайте также: SpaceX совершил успешный запуск спутника на орбиту
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-