23 ноября, 2020, 17:01

Авиакомпания SkyUp возобновляет полеты в Ереван с 23 ноября

Об этом сообщила пресс-служба SkyUp.

"Авиакомпания SkyUp возобновляет полеты в Ереван, а первый рейс состоится уже сегодня - 23 ноября 2020 года. Самолет отправляется в 23:45, а возвращается из Еревана завтра, 24 ноября 2020, в 05:30", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что возобновление авиасообщения стало возможным, как только компания убедилась, что осуществление полетов в регионе безопасно.

По информации SkyUp, в дальнейшем с 1 декабря 2020 года рейсы будут выполняться дважды в неделю: по вторникам и пятницам. Вылет из Киева в Ереван будет происходить в 14:05, а обратный рейс из Еревана в Киев будет отправляться в 19:50.

В компании добавили, что билет на рейс Киев-Ереван без багажа будет стоить от 2 241 грн, а Ереван-Киев без багажа - от 2 397 грн.

В пресс-службе также напомнили, что согласно данным Минздрава, Армения занесена в "красный" список по заболеваемости COVID-19. Поэтому туристы, возвращающиеся из Армении должны обязательно сдать ПЦР-тест, а до получения его результатов оставаться на самоизоляции.

Въезд в Армению разрешен при условии отрицательного ПЦР-теста на COVID-19, полученного за 72 часа до пересечения границы. Кроме того, пройти ПЦР-тест иностранцы могут в аэропорту прибытия в "пунктах отбора проб" (бесплатно путешествующими) и находиться на самоизоляции 48 часов до момента поступления результатов.

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