"У нас было пять лет на реализацию ресурсов децентрализации": Айвазовская объяснила, почему на выборах побеждают действующие мэры

23 ноября, 2020, 15:42

Глава правления общественной сети "Опора" Ольга Айвазовская заявила: то, что побеждают действующие мэры, не новость и не непредсказуемая тенденция, ведь у них "было пять лет на реализацию ресурсов децентрализации"

Об этом она зявила в комментарии журналистке Еспресо.TV Валерии Пашко.

"На самом деле это связано с тем, что действующие городские головы имели пять лет на реализацию ресурсов децентрализации и этот эффект сработал в их интересах. Когда государственная власть не настолько сильна, как могла бы быть, в то же время местное самоуправление имеет базовые возможности для реализации задач и бюджеты под это", - отметила Айвазовская.

Она отметила: то, что побеждают действующие мэры не новость или непредсказуемая тенденция.

"Более того, результаты выборов показали, что двухтуровая система не имеет смысла, когда разрыв, к примеру, в первом туре между кандидатом №1 и №2 более 20%, но все равно проводится голосование и результат тот же самый, зато расходуются бюджетные средства и лишние риски создаются для тех, кто организует процесс и принимает в нем участие, из-за COVID-19", - отметила Айвазовская.

Напомним, во втором туре выборов мэра Ужгорода победил действующий мэр Богдан Андреев.

Также действующий мэр Днипра Борис Филатов победил во втором туре на выборах мэра.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb