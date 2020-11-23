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Espreso.tvОбщество"У нас было пять лет на реализацию ресурсов децентрализации": Айвазовская объяснила, почему на выборах побеждают действующие мэры

"У нас было пять лет на реализацию ресурсов децентрализации": Айвазовская объяснила, почему на выборах побеждают действующие мэры

Глава правления общественной сети "Опора" Ольга Айвазовская заявила: то, что побеждают действующие мэры, не новость и не непредсказуемая тенденция, ведь у них "было пять лет на реализацию ресурсов децентрализации"

Об этом она зявила в комментарии журналистке Еспресо.TV Валерии Пашко.

"На самом деле это связано с тем, что действующие городские головы имели пять лет на реализацию ресурсов децентрализации и этот эффект сработал в их интересах. Когда государственная власть не настолько сильна, как могла бы быть, в то же время местное самоуправление имеет базовые возможности для реализации задач и бюджеты под это", - отметила Айвазовская.

Она отметила: то, что побеждают действующие мэры не новость или непредсказуемая тенденция.

"Более того, результаты выборов показали, что двухтуровая система не имеет смысла, когда разрыв, к примеру, в первом туре между кандидатом №1 и №2  более 20%, но все равно проводится голосование и результат тот же самый, зато расходуются бюджетные средства и лишние риски создаются для тех, кто организует процесс и принимает в нем участие, из-за COVID-19", - отметила Айвазовская.

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