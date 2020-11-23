"У нас было пять лет на реализацию ресурсов децентрализации": Айвазовская объяснила, почему на выборах побеждают действующие мэры
Об этом она зявила в комментарии журналистке Еспресо.TV Валерии Пашко.
"На самом деле это связано с тем, что действующие городские головы имели пять лет на реализацию ресурсов децентрализации и этот эффект сработал в их интересах. Когда государственная власть не настолько сильна, как могла бы быть, в то же время местное самоуправление имеет базовые возможности для реализации задач и бюджеты под это", - отметила Айвазовская.
Она отметила: то, что побеждают действующие мэры не новость или непредсказуемая тенденция.
"Более того, результаты выборов показали, что двухтуровая система не имеет смысла, когда разрыв, к примеру, в первом туре между кандидатом №1 и №2 более 20%, но все равно проводится голосование и результат тот же самый, зато расходуются бюджетные средства и лишние риски создаются для тех, кто организует процесс и принимает в нем участие, из-за COVID-19", - отметила Айвазовская.
- Напомним, во втором туре выборов мэра Ужгорода победил действующий мэр Богдан Андреев.
- Также действующий мэр Днипра Борис Филатов победил во втором туре на выборах мэра.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
21 ноября, 2020 Нужен ли Украине Большой герб
-
-
Читайте также
-
-
21 ноября, 2020 Нужен ли Украине Большой герб
-