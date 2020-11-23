"Пачка сигарет должна стоить не менее 200 грн": нардеп-"слуга" Радуцкий предложил повысить акциз на финансирование НСЗУ
Об этом председатель комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил на форуме "Диалоги о реформах: на пути в Вильнюс", передает Укринформ.
"Введение отдельного акциза на крепкие спиртные напитки, дополнительный акциз, но который будет направлен только на здравоохранение, он должен быть адресным. Дополнительный акциз на табачные изделия, включая электронные сигареты, вейпы и все остальное. Мы считаем, что пачка сигарет должна стоить в Украине не менее 200 грн, а если все же лобби табачное не будет сильно вмешиваться, и парламент поддержит, то мы считаем это дополнительно 6 млрд грн можно собрать уже в 2021 году", - сказал Радуцкий.
Также, по его словам, если заработает закон об игорном бизнесе, 25% поступлений от игорного бизнеса должны быть направлены на здравоохранение.
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