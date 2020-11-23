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Espreso.tvОбщество"Неприятно, но эффективно": руководитель патрульной полиции испытал на себе действие электрошокера Taser

"Неприятно, но эффективно": руководитель патрульной полиции испытал на себе действие электрошокера Taser


фото: dpa
Руководитель патрульной полиции Евгений Жуков показал на себе, как электрошокеры Taser действуют при применении

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков вTwitter.

"Руководитель патрульной полиции Украины Евгений Жуков испытал на себе действие электрошокера Taser. Это медицински сертифицированное нелетальное оружие, которое обездвиживает правонарушителя, но не наносит опасных ранений. Неприятно, но эффективно и менее опасно", - отметил Аваков.

  • Напомним, 11 ноября на заседании правительства был согласован законопроект, которым расширяются полномочия полицейских оносительно использования электрошокеров.

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