"Неприятно, но эффективно": руководитель патрульной полиции испытал на себе действие электрошокера Taser

23 ноября, 2020, 16:30

Руководитель патрульной полиции Евгений Жуков показал на себе, как электрошокеры Taser действуют при применении

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков вTwitter.

"Руководитель патрульной полиции Украины Евгений Жуков испытал на себе действие электрошокера Taser. Это медицински сертифицированное нелетальное оружие, которое обездвиживает правонарушителя, но не наносит опасных ранений. Неприятно, но эффективно и менее опасно", - отметил Аваков.

Руководитель патрульной полиции Украины Евгений Жуков испытал на себе действие электрошокера Taser. Это медицински сертифицированное нелетальное оружие, которое обездвиживает правонарушителя, но не наносит опасных ранений. Неприятно, но эффективно и менее опасно! https://t.co/DGDGDwC5VE - Arsen Avakov (@AvakovArsen) November 23, 2020

Напомним, 11 ноября на заседании правительства был согласован законопроект, которым расширяются полномочия полицейских оносительно использования электрошокеров.

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