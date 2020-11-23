"Неприятно, но эффективно": руководитель патрульной полиции испытал на себе действие электрошокера Taser
Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков вTwitter.
"Руководитель патрульной полиции Украины Евгений Жуков испытал на себе действие электрошокера Taser. Это медицински сертифицированное нелетальное оружие, которое обездвиживает правонарушителя, но не наносит опасных ранений. Неприятно, но эффективно и менее опасно", - отметил Аваков.
Руководитель патрульной полиции Украины Евгений Жуков испытал на себе действие электрошокера Taser. Это медицински сертифицированное нелетальное оружие, которое обездвиживает правонарушителя, но не наносит опасных ранений. Неприятно, но эффективно и менее опасно! https://t.co/DGDGDwC5VE- Arsen Avakov (@AvakovArsen) November 23, 2020
- Напомним, 11 ноября на заседании правительства был согласован законопроект, которым расширяются полномочия полицейских оносительно использования электрошокеров.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
21 ноября, 2020 Нужен ли Украине Большой герб
-
-
Читайте также
-
-
21 ноября, 2020 Нужен ли Украине Большой герб
-