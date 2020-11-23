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Espreso.tvОбщество"Когда есть народная любовь - можешь собрать миллиарды": Богдан рассказал, откуда взялись деньги на предвыборную кампанию Зеленского

"Когда есть народная любовь - можешь собрать миллиарды": Богдан рассказал, откуда взялись деньги на предвыборную кампанию Зеленского


фото: rbc.ua
Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что собрать деньги на предвыборную кампанию Владимиру Зеленскому помог народ

Об этом он заявил в интервью российской телеведущей Ксении Собчак на YouTube.

Богдан отметил, что Зеленскому помогали граждане и различные предприниматели.

"Когда у тебя есть народная любовь - ты можешь собрать миллиарды ... Люди идут, они все тебе помогают, у нас очередь была каких-то бизнесменов ... Не то что они деньги давали - они приходили и говорили вот у меня есть бигборды, я имею автобус, давайте я то, давайте это ", - сказал он.

Богдан заметил, предвыборная кампания Зеленского ни стоила больших денег. В ответ на это Собчак отметила, что в любом случае это десятки миллионов.

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