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Espreso.tvМирПравительство Великобритании обсуждает ослабление карантина на Рождество

Правительство Великобритании обсуждает ослабление карантина на Рождество

Правительство Великобритании начало обсуждать план ослабления карантина на Рождество

Об этом сообщает Reuters.

"Министры одобрили общую цель разработать послабления для ограниченного количества дополнительных домохозяйств, но также отметили, что общественности будет рекомендовано сохранять бдительность и по возможности людям следует избегать путешествий и сводить к минимуму социальные контакты", - говорится в заявлении правительства Великобритании.

На Рождество, 25 декабря, Великобритания планирует ослабить карантин. В частности, власти Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии согласилась создать возможности для празднования.

В Британии в целом зафиксировано более 1,5 млн заражений COVID-19.

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