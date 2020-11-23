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Espreso.tvОбществоПорывистый ветер и дожди: синоптик Наталья Диденко о погоде 24 ноября

Порывистый ветер и дожди: синоптик Наталья Диденко о погоде 24 ноября

В Украине 24 ноября в течение дня в большинстве областей ожидается + 4 ° C ... + 8 ° C

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram .

"Вторник в Украине обещает быть объективно теплым, как для конца ноября - в течение дня в большинстве областей ожидается + 4 ° C ... + 8 ° C, разве что на Востоке будет холоднее, + 2 ° C ... + 4 ° C", - заметила госпожа Диденко.

Во вторник ожидается порывистый, а порой и сильный, северо-западный ветер.

"На Севере, Востоке, в центральной части, в Приазовье и в Крыму повышенная влажность провоцировать осадки, во время которых будет неуютно", - отметила синоптик.

Так, в Украине будет преобладать дождь, на востоке - с мокрым снегом.

На значительной части территории Юга и Запада Украины - без существенных осадков.

В Киеве завтра будет преимущественно облачно, местами возможен небольшой дождь.

По словам Натальи Диденко, ветер в Киеве задувать сильно, ожидается некомфортным, с северо-западными порывами до 12-14 м / с.

Ночью в столице + 1 ° C ... + 3 ° C, днем 24-го ноября + 4 ° C ... + 6 ° C.

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