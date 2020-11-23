Полицейские выписали первые штрафы за отсутствие масок

23 ноября, 2020, 14:32

Полицейские составили 17 административных протоколов за неношение маски в общественных местах и транспорте

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции города Киева.

Согласно сообщению, за последние выходные правоохранители проверили 1509 объектов хозяйственной деятельности. Подавляющее большинство нарушений - это работа учреждений несмотря на запрет в рамках "карантина выходного дня".

По информации полиции, в 243 случаях выявленных нарушений карантина на должностных лиц учреждений были составлены админпротоколы, за которые предусмотрены штрафы в размере от 34 до 170 тыс. Грн.

Кроме того, полиция начала проводить проверки в общественных местах и транспорте на предмет ношения средств индивидуальной защиты. В результате проверок было составлено 17 админпротоколов, за которые предусмотрено от 170 до 255 грн штрафа.

В Нацполиции отметили, что правоохранители и в дальнейшем контролировать соблюдение противоэпидемических мероприятий. Мобильные группы полицейских при этом нацелены в первую очередь на опережающие действия - правонарушителя будут привлечены к ответственности, если он не отреагирует на замечания и откажется от использования средства индивидуальной защиты.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb