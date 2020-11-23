Половину коек, которые есть в стране, можно отвести под COVID-19, но также есть нехватка медицинского персонала, - Степанов

23 ноября, 2020, 10:21

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, под COVID-19 можно отвести 90 тыс. коек, или 50%, которые есть в стране, одновременно есть "соответствующая предел" в человеческом ресурсе

Об этом министр Степанов сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV .

"Сейчас в наших возможностях, то, что мы подсчитали, мы можем увеличить количество коек до 90 тыс., это 50% коек, которые есть у нас в стране, чтобы они были отведены под COVID-19", - сказал Степанов.

В то же время, он подчеркнул, что важно также обеспечение медицинским персоналом.

"Это прежде всего наши врачи, которые каждый день спасают больных COVID-19, это наши медицинские сестры, фельдшеры и все остальные медицинские работники, которые борются за жизнь каждого человека в нашей стране. В этом человеческом ресурсе есть соответствующая предел", - пояснил Степанов.

Напомним, Степанов сообщил , что по состоянию на 23 ноября в Украине введено 53445 коек для пациентов с коронавирусом. Из них заполнены 27792 (около 52%). Доступ к кислороду и кислородного концентрата имеют 25996 коек.

По состоянию на 23 ноября в Украине зафиксировано 10 945 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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