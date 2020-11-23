Похитили человека и требовали $ 10тыс: в Киеве трем полицейским сообщили о подозрении

23 ноября, 2020, 18:37

В Киеве трем сотрудникам Национальной полиции сообщили о подозрении в похищении человека с требованием выкупа

Об этом сообщает пресс-служба ОГПУ.

Отмечается, что при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении трем сотрудникам полиции одного из районных управлений полиции Главного управления Нацполиции в Киеве по факту незаконного лишения свободы человека (ч. 2 ст. 146 УК Украины).

"По данным следствия, правоохранители, не имея никаких законных оснований, задержали гражданина, который продавал автомобиль. После этого они противоправно удерживали мужчину, требуя предоставить им $10 тыс. За непривлечение к ответственности за якобы попытку продажи похищенного автомобиля. Получив от потерпевшего часть "выкупа" в размере €2 тыс., полицейские отпустили его", - сообщили в пресс-службе.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и отстранении от занимаемых должностей.

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