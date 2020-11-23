Петиция к Зеленскому с требованием законопроекта о коллаборационизме набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов

23 ноября, 2020, 20:54

На сайте президента Украины набрала необходимое для рассмотрения количество голосов петиция с требованием разработать законопроект о коллаборационизме

Ознакомиться с петицией можно по ссылке.

Автор требует подать в Верховную Раду законопроект, в котором определить содержание терминов "коллаборационист" и "пособник оккупантов", а также закрепить за РФ статус государства-агрессора.

"Разработать (совместно с представителями общественности) и пользуясь правом законодательной инициативы подать на голосование Верховной Раде Украины проект закона Украины "О коллаборационизме". В законе определить и закрепить понятие "коллаборационист" и "пособник оккупантов". Одновременно с этим законодательно закрепить и определить статус Российской Федерации как государства-оккупанта и агрессора", - говорится в петиции.

Также автор петиции предлагает предусмотреть в таком законопроекте запрет политических партий и общественных организаций, которые действуют в интересах государства-агрессора

"Запретить деятельность политических объединений (партий) и общественных организаций, которые материально, информационно и иным образом поддерживают государство-оккупанта!" - требует автор петиции.

После того, как петиция к президенту Украины набрала 25 тыс. голосов, глава государства должен рассмотреть ее и дать ответ на этом же сайте в свободном доступе.

Напомним, ранее Зеленский ответил на петиции о растаможке евроблях и о ликвидации Окружного админсуда Киева.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb