Оккупанты на Донбассе шесть раз обстреляли позиции ООС

Об этом сообщает пресс-служба ООС,

"В пригороде Авдеевки российско-оккупационные войска открыли огонь из автоматического станкового гранатомета, а неподалеку Новолуганского - со станкового противотанкового гранатомета", - говорится в сообщении.

В районах населенных пунктов Шумы и Водяное оккупанты применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Кроме того, со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного оккупанты провели дистанционное минирование позиций наших войск, используя мины ПОМ-2.

О нарушении режима прекращения огня и использованияе запрещенных мин вооруженными формированиями Российской Федерации через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

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