Оккупанты на Донбассе шесть раз обстреляли позиции ООС
Об этом сообщает пресс-служба ООС,
"В пригороде Авдеевки российско-оккупационные войска открыли огонь из автоматического станкового гранатомета, а неподалеку Новолуганского - со станкового противотанкового гранатомета", - говорится в сообщении.
В районах населенных пунктов Шумы и Водяное оккупанты применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Кроме того, со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного оккупанты провели дистанционное минирование позиций наших войск, используя мины ПОМ-2.
О нарушении режима прекращения огня и использованияе запрещенных мин вооруженными формированиями Российской Федерации через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ.
Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Виталий Портников: Санду опережает Додона
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-
-
Читайте также
-
2 ноября, 2020 Король и они. Как сиамский владыка с европейцами дружил
-
-