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Espreso.tvОбществоОккупанты на Донбассе шесть раз обстреляли позиции ООС

Оккупанты на Донбассе шесть раз обстреляли позиции ООС

За прошедшие сутки, 22 ноября, зафиксировано шесть фактов нарушения режима прекращения огня

Об этом сообщает пресс-служба ООС,

"В пригороде Авдеевки российско-оккупационные войска открыли огонь из автоматического станкового гранатомета, а неподалеку Новолуганского - со станкового противотанкового гранатомета", - говорится в сообщении.

В районах населенных пунктов Шумы и Водяное оккупанты применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Кроме того, со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного оккупанты провели дистанционное минирование позиций наших войск, используя мины ПОМ-2.

О нарушении режима прекращения огня и использованияе запрещенных мин вооруженными формированиями Российской Федерации через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

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