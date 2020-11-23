Официальный курс: в начале недели доллар резко вырос в цене

23 ноября, 2020, 09:16

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 23 ноября 2020 года на отметке 28,36 грн / $

Об этом говорится в данных НБУ .

По состоянию на 20 ноября курс составил 28,26 грн / $.

Официальный курс гривни к евро на 23 ноября установлен на уровне 33,62 грн / евро. По состоянию на 20 ноября курс составлял 33,44 грн / евро.

На наличном рынке 23 ноября состояние на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 28,35, продают - по 28,41 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 27,50 до 28,45 грн / $, продажи - в пределах 28,42-29,20 грн / $.

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