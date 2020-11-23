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Espreso.tvОбществоНижняя палата Конгресса США одобрила акт о санкциях против РФ за религиозные притеснения в Крыму и в ОРДЛО

Нижняя палата Конгресса США одобрила акт о санкциях против РФ за религиозные притеснения в Крыму и в ОРДЛО

Палата представителей Конгресса США проголосовала за "Акт в поддержку религиозной свободы в Украине" (H.R. 5408), предусматривающей ответственность РФ за религиозные преследования в Крыму и в ОРДЛО

Об этом сообщает Институт религиозной свободы.

Двухпартийный законопроект Ukraine Religious Freedom Support Act предусматривает включение России в список "стран, вызывающих особую обеспокоенность" в соответствии с Актом о международной религиозной свободе (IRFA).

Такая мера предполагает в дальнейшем введение президентом и Госдепом США экономических и политических санкций против РФ с целью восстановления религиозной свободы на Донбассе и в Крыму.

Кроме того, указанный акт предусматривает санкции в отношении выдачи или отмены визы США иностранцам, которые имеют отношение к нарушению религиозной свободы на оккупированной Россией территории Украины. Санкции также смогут применять и к жене, мужу и детям таких лиц.

Теперь акт еще должен поддержать Сенат США.

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