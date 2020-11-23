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Espreso.tvОбществоНСЗУ сделала мануал, как найти врача для заключения декларации в удаленном режиме

НСЗУ сделала мануал, как найти врача для заключения декларации в удаленном режиме

Электронная база семейных врачей, с которыми можно заключить декларацию, доступна на сайте Национальной службы здоровья

Инструкция обнародована в Facebook службы.

"Все данные о заведениях ПТД, которые имеют договор с НСЗУ, о каждом враче, который работает в этих центрах, поликлиниках и амбулаториях, содержатся в электронной системе здравоохранения. Это - открытая информация", - говорится в сообщении.

На электронной карте можно выбрать область, тип и название населенного пункта и выбрать медицинские учреждения, у которых заключен договор с НСЗУ.

По результатам поиска станет доступным перечень амбулаторий и их контакты.

Можно также нажать на нужную амбулаторию на карте или в таблице, расположенной ниже карты. В таблице размещен список всех врачей первички, которые принимают в этом заведении. Там также указана специализация врача - терапевт, педиатр или семейный врач, и информация о количестве деклараций, которые уже имеет этот врач, и их лимит.

Если врача выбрать невозможно, пациент имеет право обратиться к местным властям, которые являются владельцами учреждений здравоохранения. Там должны дать разъяснения, как пациенту реализовать его право на выбор врача.

В НСЗУ отметили, что пользоваться дашбордом удобнее с компьютера, чем со смартфона. Тем пациентам, которые не могут пользоваться электронными инструментами могут дать консультацию в Контакт-центре НСЗУ по бесплатному номеру 16-77.

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