НСЗУ сделала мануал, как найти врача для заключения декларации в удаленном режиме
Инструкция обнародована в Facebook службы.
"Все данные о заведениях ПТД, которые имеют договор с НСЗУ, о каждом враче, который работает в этих центрах, поликлиниках и амбулаториях, содержатся в электронной системе здравоохранения. Это - открытая информация", - говорится в сообщении.
На электронной карте можно выбрать область, тип и название населенного пункта и выбрать медицинские учреждения, у которых заключен договор с НСЗУ.
По результатам поиска станет доступным перечень амбулаторий и их контакты.
Можно также нажать на нужную амбулаторию на карте или в таблице, расположенной ниже карты. В таблице размещен список всех врачей первички, которые принимают в этом заведении. Там также указана специализация врача - терапевт, педиатр или семейный врач, и информация о количестве деклараций, которые уже имеет этот врач, и их лимит.
Если врача выбрать невозможно, пациент имеет право обратиться к местным властям, которые являются владельцами учреждений здравоохранения. Там должны дать разъяснения, как пациенту реализовать его право на выбор врача.
В НСЗУ отметили, что пользоваться дашбордом удобнее с компьютера, чем со смартфона. Тем пациентам, которые не могут пользоваться электронными инструментами могут дать консультацию в Контакт-центре НСЗУ по бесплатному номеру 16-77.
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