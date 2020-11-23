 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаНБУ просит Раду не поддерживать создание реестра счетов и частных сейфов

НБУ просит Раду не поддерживать создание реестра счетов и частных сейфов

Национальный банк Украины предлагает профильному комитету Верховной Рады не поддерживать создание единого реестра счетов физических и юридических лиц и индивидуальных банковских сейфов

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба НБУ.

Так, создание указанного реестра предусмотрено законопроектом №4135 "Об основах антикоррупционной политики на 2020-2024 годы". 5 ноября Верховная Рада приняла документ в первом чтении. Согласно законопроекту доступ к реестру планируется предоставить правоохранительным и контролирующим органам.

"Национальный банк считает, что предлагаемый законопроектом способ получения правоохранительными и контролирующими органами информации, составляющей банковскую тайну, фактически будет означать нивелирование института такой тайны. Как следствие, это может привести к ухудшению состояния защиты частной информации и снижение доверия к банковской системе", - отметили в НБУ.

В пресс-службе также добавили, что сегодня основания и порядок раскрытия банковской тайны по требованию правоохранительных и контролирующих органов четко определены законом "О банках и банковской деятельности".

Отмечается, что при доработке закона ко второму чтению НБУ предложил народным депутатам исключить положение о создании такого реестра, непосредственный доступ к которому предполагается предоставить правоохранительным и контролирующим органам.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 ноября, 2020 понедельник

больше новостей

23 ноября, 2020 понедельник

22 ноября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать