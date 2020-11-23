НБУ просит Раду не поддерживать создание реестра счетов и частных сейфов

23 ноября, 2020, 13:36

Национальный банк Украины предлагает профильному комитету Верховной Рады не поддерживать создание единого реестра счетов физических и юридических лиц и индивидуальных банковских сейфов

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба НБУ.

Так, создание указанного реестра предусмотрено законопроектом №4135 "Об основах антикоррупционной политики на 2020-2024 годы". 5 ноября Верховная Рада приняла документ в первом чтении. Согласно законопроекту доступ к реестру планируется предоставить правоохранительным и контролирующим органам.

"Национальный банк считает, что предлагаемый законопроектом способ получения правоохранительными и контролирующими органами информации, составляющей банковскую тайну, фактически будет означать нивелирование института такой тайны. Как следствие, это может привести к ухудшению состояния защиты частной информации и снижение доверия к банковской системе", - отметили в НБУ.

В пресс-службе также добавили, что сегодня основания и порядок раскрытия банковской тайны по требованию правоохранительных и контролирующих органов четко определены законом "О банках и банковской деятельности".

Отмечается, что при доработке закона ко второму чтению НБУ предложил народным депутатам исключить положение о создании такого реестра, непосредственный доступ к которому предполагается предоставить правоохранительным и контролирующим органам.

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