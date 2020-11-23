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Espreso.tvОбществоНарушения карантина: полиция закрыла 1347 предприятий и возбудила 494 уголовных производства

Нарушения карантина: полиция закрыла 1347 предприятий и возбудила 494 уголовных производства

С момента внедрения карантина выходного дня полиция открыла 494 уголовных производства за его нарушение

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Всего с начала действия карантина составлено 58 034 административных протокола, начато 494 уголовных производства", - говорится в сообщении.

Полиция за 2 выходных дня закрыла 1347 заведения, которые работали вопреки карантину.

В частности среди них были закрыты: заведений торгового и бытового обслуживания - 969, заведений общественного питания - 327, учреждений по оказанию услуг размещения - 18, торгово-развлекательных центров - 22, спортивных залов и бассейнов - 5, дискотек и ночных клубов - 4, театров, кинотеатров и музеев - 2.

За уикенд в результате проверок на представителей заведений было составлено 1144 админпротокола и начато два дела по ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) УК.

Уточняется, что в течение 2 дней полицейские вынесли 1395 постановлений о совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) КоАП, из них 1369 - во время пребывания в общественных зданиях и сооружениях и 26 - во время пребывания в общественном транспорте

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