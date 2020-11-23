Нападали и требовали "дань" у украинских перевозчиков: в Дании осудили членов преступной группировки
Об этом сообщает посольство Украины в Королевстве Дания.
"Суд в городе Хорсенс, на востоке полуострова Ютландия, своим решением от 5 ноября 2020 года признал виновными членов преступной группировки, совершивших серию нападений на украинских перевозчиков в муниципалитетах Оденсе, Фредерисия и Коллинг", - говорится в сообщении.
Четыре злоумышленники с июля по ноябрь 2019 года шантажировали граждан Украины - владельцев микроавтобусов, которые обеспечивали международные перевозки пассажиров и мелких грузов, заставляя их "выплачивать дань".
По данным следствия, преступники применяли угрозы в отношении украинских водителей, брали их в заложники, грабили и повреждали их имущество.
Отмечается, что после вмешательства посольства Украины в Дании, в сотрудничестве с украинскими перевозчиками и органами полиции, личности подозреваемых были установлены и они были задержаны.
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