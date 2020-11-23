Налоговая разоблачила мошенников на операциях с "мусорными" ценными бумагами на общую сумму более 21 млн грн
Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы.
В результате мониторинга и анализа операций с ценными бумагами налоговики установили, что ряд субъектов хозяйственной деятельности провел операции по купле-продаже акций в документарной форме. При этом их регистрация была отменена еще в 2009 году.
Отмечается, что главное управление Государственной налоговой службы в Запорожской области сейчас принимает меры по возбуждению уголовного производства и остановке оборота "мусорных" ценных бумаг. Кроме того, информация о фактах злоупотребления на рынке ценных бумаг направлена в Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку.
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