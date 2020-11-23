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Espreso.tvОбществоНачало вакцинации в Великобритании запланировано на декабрь, - Минздрав

Начало вакцинации в Великобритании запланировано на декабрь, - Минздрав


фото: reuters
Правительство Великобритании планирует начать вакцинацию своих граждан от COVID-19 в декабре

Об этом сообщает CNN со ссылкой на Министерство здравоохранения Великобритании.

"При условии одобрения (вакцины), мы надеемся, что сможем начать в следующем месяце", - заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.

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Он выразил надежду, что "где-то после Пасхи все сможет вернуться к привычному состоянию".

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