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Espreso.tvЭкономикаНАБУ подозревает руководителя сумского филиала Госрезерва в растрате 2,8 млн грн

НАБУ подозревает руководителя сумского филиала Госрезерва в растрате 2,8 млн грн


фото: nabu.gov.ua
Национальное антикоррупционное бюро подозревает руководителя филиала Государственного агентства резерва в Сумской области в растрате 2,8 млн грн

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Согласно сообщению, 22 ноября детективы НАБУ сообщили о подозрении и.о. директора одного из филиалов Госрезерва в Сумской области в растрате зерна на сумму более 2,8 млн грн.

"Следствие установило, что в ноябре 2020 года и.о. директора филиала Государственного агентства резерва Украины, без получения разрешения владельца зерна, которое хранилось на базах, решил отгрузить его коммерческим структурам без оплаты с их стороны. Таким образом он планировал завладеть более 189 т зерна стоимостью более 2,8 млн грн, которое принадлежало Госрезерву", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, 18-19 ноября детективы НАБУ предотвратили незаконный вывоз зерна с госпредприятия.

В ведомстве отметили, что в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

  • Напомним, в начале ноября Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства сообщило результаты аудита Госрезерва, который подтвердил исчезновение тысяч тонн запасов, наличие просроченных продовольственных товаров на сотни миллионов гривен, а также многомиллионные финансовые махинации.

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