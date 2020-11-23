На соцпомощь при пандемии: правительство планирует занять $ 300 млн у подразделения Всемирного банка

23 ноября, 2020, 15:45

Правительство одобрило проект президентского распоряжения о делегации Украины для участия в переговорах с Международным банком реконструкции и развития (МБРР) о предоставлении Украине $ 300 млн грн ссуды на совершенствование соцподдержки населения во время пандемии COVID-19

Об этом в Facebook сообщил представитель Верховной Рады в Кабинете министров Василий Мокан.

"Проектом акта предусматривается признать целесообразным привлечение займа от МБРР для реализации инвестиционного проекта "Второе дополнительное финансирование, направленное на преодоление последствий пандемии COVID-19" и привлечь $ 300 млн для проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины", - написал Мокан.

По его словам, заем позволит правительству улучшить социальные услуги в Украине, в частности из-за введения денежных трансфертов для лиц и домохозяйств, потерявших работу или источники дохода из-за пандемии COVID-19; поддержку бедных домохозяйств существующей программой соцпомощи малообеспеченным семьям, а также укрепление систем и институтов предоставления соцзащиты для улучшения реагирования в будущем.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb