 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаМЗ обяжет аптеки на учет рецепты на антибиотики

МЗ обяжет аптеки на учет рецепты на антибиотики

Министерство здравоохранения подготовило приказ, которым обяжет аптеки хранить бумажные формы рецептов в течение года

Об этом во время брифинга сказал заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Игорь Ващенко, передает Еспресо.TV .

"Министерство здравоохранения подготовило приказ, который на данный момент находится на Минюсте, об обязанности аптечных учреждений в течение следующего года, то есть до окончания 2021, хранить бумажные формы электронных рецептов", - сказал Ващенко.

По его словам, приказ направлен на рациональное назначение и использование антибиотиков.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 ноября, 2020 понедельник

22 ноября, 2020 воскресенье

больше новостей

23 ноября, 2020 понедельник

22 ноября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать