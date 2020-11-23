МЗ обяжет аптеки на учет рецепты на антибиотики

23 ноября, 2020, 09:52

Министерство здравоохранения подготовило приказ, которым обяжет аптеки хранить бумажные формы рецептов в течение года

Об этом во время брифинга сказал заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Игорь Ващенко, передает Еспресо.TV .

"Министерство здравоохранения подготовило приказ, который на данный момент находится на Минюсте, об обязанности аптечных учреждений в течение следующего года, то есть до окончания 2021, хранить бумажные формы электронных рецептов", - сказал Ващенко.

По его словам, приказ направлен на рациональное назначение и использование антибиотиков.

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