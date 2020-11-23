Минздрав намерен упростить изготовление и регистрацию лекарств в Украине
Об этом сказал заместитель министра здравоохранения по вопросам евроинтеграции Игорь Ващенко, передает Еспресо.TV .
"Министерством здравоохранения разрабатывается механизм упрощения регистрации фармацевтических субстанций, так называемых" активных фармацевтических ингредиентов ". Предполагается, что процедура регистрации новых фармацевтических субстанций будет осуществляться в течение 5 лет", - сказал Ващенко.
Кроме того, по его словам, предусматривается механизм по упрощенному порядку внесения изменений в имеющихся регистрационные удостоверения на производство лекарств, применяемых для лечения COVID-19. Такая возможность, в частности, предусматривает, что заказчик будет иметь возможность добавить новые фармацевтические субстанции, из которых будет осуществляться производство медикаментов.
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