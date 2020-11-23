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Espreso.tvОбществоМинюст вводит систему рейтинга тюрем, - Малюська

Минюст вводит систему рейтинга тюрем, - Малюська

Министр юстиции анонсировал создание рейтинга тюрем для лучшего контроля условий в учреждениях пенитенциарной системы

Об этом министр юстиции Денис Малюська написал в Facebook.

"Мы вводим систему рейтингования (оценки эффективности) тюрем. Система была разработана нашими канадскими партнерами по проекту SURGe в сотрудничестве с Министерством юстиции Украины. Новая система состоит из инструментов оценки и цифровой аналитической карты исправительных колоний и СИЗО", - написал министр.

По его словам, этот инструментарий поможет Министерству юстиции регулярно отслеживать прогресс учреждений исполнения наказаний в таких сферах деятельности: финансы, кадровое обеспечение, безопасность/режим, социально-воспитательная работа, материальные условия содержания, права человека, здравоохранение, государственное предприятие учреждения исполнения наказаний.

Министр отметил, что система рассчитывает более 350 ключевых показателей, характеризующих учреждения исполнения наказаний.

"Действующий подход к управлению учреждениями исполнения наказаний не является системным, а преимущественно ориентирован на реагирование, когда "что-то случается" в отдельных учреждениях. Это приводит к принятию "эпизодических" управленческих решений, вместо регулярных системных решений, которые основаны на четких показателях", - написал малюська.

"Конечная цель: добиться, чтобы учреждения исполнения наказаний лучше достигали их главную цель - делать общество более безопасным. Движущей силой рыночной экономики в частном секторе является конкуренция. Конкуренция в общественном секторе такой силой не становится, пока не появляется рейтинг. И вот он появился", - подытожил глава Минюста.

 

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