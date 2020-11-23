Минэкономики на этой неделе должно доработать показатели по поддержке отдельных отраслей

23 ноября, 2020, 14:51

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства на этой неделе должно доработать показатели по поддержке отдельных отраслей экономики, пострадавших из-за влияния карантина

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Уже на этой неделе Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства должно доработать показатели по поддержке отдельных отраслей, пострадавших из-за введения карантина. Государство поддержит предпринимателей", - цитирует пресс-служба слова премьер-министра Дениса Шмигаля.

Шмыгаль добавил, что на прошлой неделе по поручению президента Украины Владимира Зеленского правительство также разработало план действий по поддержке бизнеса и отдельных отраслей.

Зеленский в свою очередь отметил, что карантин выходных и дополнительные меры безопасности "дают свои результаты".

"Мы должны сделать все, чтобы избежать полного локдауна. Пока статистика показывает, что нам удается сдерживать прогнозируемый рост. Также важно восстановить все экономические программы и начать новые, чтобы помочь как можно большему количеству людей. Ведь эпидемическая ситуация по всему миру влияет на экономику", - отметил Зеленский.

Кроме того, по словам главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, недельная динамика заболеваемости стабилизировалась. Председатель Национальной полиции Игорь Клименко добавил, что было выписано уже 1300 штрафов за нарушение относительно ношения масок.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb