Местные выборы: ЦИК объявила победителей на должности мэров Ужгорода, Славянска и Бердянска

23 ноября, 2020, 19:55

Центральная избирательная комиссия получила информацию от территориальных избирательных комиссий о результатах второго тура выборов мэра в Ужгороде, Славянске и Бердянске

Об этом сообщает ЦИК на своей странице в Facebook.

"Результаты повторного голосования по выборам городских голов 22 ноября. От ТИК мы пока получили информацию о трех города", - отметили в ведомстве.

Так, в Ужгороде 51,01% избирателей (процент от общего количества избирателей, принявших участие в повторном голосовании) отдали свои голоса за Богдана Андреева.

В Славянске за Ляха Вадима - 60,87%.

А в городе Бердянск за Баранова Валерия - 49,98%.

Результаты повторного голосования по выборам городских голов 22 ноября. От ТВК мы пока получили информацию о трех ... Опубликовано Центральная избирательная комиссия - Central Election Commission of Ukraine Понедельник, 23 ноября 2020 г.

Напомним, во втором туре выборов мэра Ужгорода победил действующий мэр Богдан Андреев .

Также, действующий мэр Днипра Борис Филатов победил во втором туре на выборах мэра.

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