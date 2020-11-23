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Espreso.tvОбществоМестные выборы: ЦИК объявила победителей на должности мэров Ужгорода, Славянска и Бердянска

Местные выборы: ЦИК объявила победителей на должности мэров Ужгорода, Славянска и Бердянска

Центральная избирательная комиссия получила информацию от территориальных избирательных комиссий о результатах второго тура выборов мэра в Ужгороде, Славянске и Бердянске

Об этом сообщает ЦИК на своей странице в Facebook.

"Результаты повторного голосования по выборам городских голов 22 ноября. От ТИК мы пока получили информацию о трех города", - отметили в ведомстве.

Так, в Ужгороде 51,01% избирателей (процент от общего количества избирателей, принявших участие в повторном голосовании) отдали свои голоса за Богдана Андреева.

В Славянске за Ляха Вадима - 60,87%.

А в городе Бердянск за Баранова Валерия - 49,98%.

Результаты повторного голосования по выборам городских голов 22 ноября. От ТВК мы пока получили информацию о трех ...

Опубликовано Центральная избирательная комиссия - Central Election Commission of Ukraine Понедельник, 23 ноября 2020 г.

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