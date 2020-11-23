Лидеры G20 одобрили заморозку долгов бедных стран к середине 2021 года

23 ноября, 2020, 11:38

Лидеры двадцати крупнейших экономик мира одобрили заморозку долгов беднейшим странам до середины 2021 года в связи с пандемией COVID-19

Об этом пишет Reuters .

Так, согласно совместному заявлению, группа лидеров G20 также настоятельно призывает частных кредиторов принять участие в этой инициативе, а также сообщила, что следит за особыми проблемами, с которыми сталкиваются африканские и малые островные государства.

В издании отметили, что инициатива G20 по облегчению долгового бремени, была запущена вскоре после начала карантина весной. Она помогла 46 из 73 стран, подпадающих под ее действие, отложить выплаты по обслуживанию долга в 2020 году на сумму $ 5,7 млрд и высвободить эти средства для борьбы с пандемией.

Также отмечается, что COVID-кризис усилил беспокойство по поводу высокого уровня долга, затрагивает не только страны с низким уровнем дохода, но и некоторые государства со средним.

Кроме того, лидеры G20 также пообещали не жалеть усилий для обеспечения доступной и справедливой поставки лекарств, тестов и вакцин против COVID-19.

Напомним, лидеры стран G20 по итогам саммита обнародовали коммюнике, в котором обязались мобилизовать ресурсы на борьбу с пандемией и заморозить долги бедных стран.

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