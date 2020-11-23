 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаЛидеры G20 одобрили заморозку долгов бедных стран к середине 2021 года

Лидеры G20 одобрили заморозку долгов бедных стран к середине 2021 года


фото: reuters
Лидеры двадцати крупнейших экономик мира одобрили заморозку долгов беднейшим странам до середины 2021 года в связи с пандемией COVID-19

Об этом пишет Reuters .

Так, согласно совместному заявлению, группа лидеров G20 также настоятельно призывает частных кредиторов принять участие в этой инициативе, а также сообщила, что следит за особыми проблемами, с которыми сталкиваются африканские и малые островные государства.

В издании отметили, что инициатива G20 по облегчению долгового бремени, была запущена вскоре после начала карантина весной. Она помогла 46 из 73 стран, подпадающих под ее действие, отложить выплаты по обслуживанию долга в 2020 году на сумму $ 5,7 млрд и высвободить эти средства для борьбы с пандемией.

Также отмечается, что COVID-кризис усилил беспокойство по поводу высокого уровня долга, затрагивает не только страны с низким уровнем дохода, но и некоторые государства со средним.

Кроме того, лидеры G20 также пообещали не жалеть усилий для обеспечения доступной и справедливой поставки лекарств, тестов и вакцин против COVID-19.

  • Напомним, лидеры стран G20 по итогам саммита обнародовали коммюнике, в котором обязались мобилизовать ресурсы на борьбу с пандемией и заморозить долги бедных стран.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 ноября, 2020 понедельник

больше новостей

23 ноября, 2020 понедельник

22 ноября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать