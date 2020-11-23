Лидер белорусской этно-группы Сосновский выехал в Украину

Об этом сообщил Сосновский в Facebook.

"В Киеве, у друзей, в безопасности. Мемуары напишу. Спасибо: Викторовичу, моей семье, семье, которая спасла, конспиративному дому, мальчикам, Сандре из Познани, Филу из Миннеаполиса, Антону из Техаса, пастору Ричарду, Панкевичу, Карине и Жене, полковнику. и еще многим добрым людям! "Жыве вечна!» Мы победим!" - написал музыкант.

"TUT.BY" сообщает, что 13 ноября 2020 года Сосновского задержали в Клецке, где он стоял в цепи памяти Романа Бондаренко. Три дня спустя он получил штраф в 30 базовых величин.

18 ноября музыкант вернулся в Минск, но узнал, что его ищут: ходят по подъезду с фотографией, собираются ломать двери квартиры.

"TUT.BY" Сосновский подтвердил, что его отъезд связан с этими обстоятельствами.

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