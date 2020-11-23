Локдаун, импичмент, пандемия: Оксфордский словарь отказался выбрать одно слово для 2020 года
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The New York Times.
Словарь сформировал целый список слов, в который вошли наиболее упоминаемые слова, связанные с событиями года.
Так, например, слово "пандемия" начали использовать больше чем на 57 000% по сравнению с прошлым годом. "Коронавирус" (coronavirus) - термин опередил даже очень устойчивое в использовании слово "время" (time).
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Отмечается, что ситуация с коронавирусом превратила медицинские термины, такие как «социальное дистанцирование" (social distancing), в бытовые. Также такие слова, как "изоляция" (lockdown) и "домоседы" (stay-at-home), также стали обычными.
Кроме того, резко увеличилось применение слова "импичмент" благодаря судебным разбирательствам против президента США Дональда Трампа.
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