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Espreso.tvОбществоЛокдаун, импичмент, пандемия: Оксфордский словарь отказался выбрать одно слово для 2020 года

Локдаун, импичмент, пандемия: Оксфордский словарь отказался выбрать одно слово для 2020 года


фото: reuters
Оксфордский словарь английского языка, который объявляет главное слово года, не выбрал одного термина для описания 2020 года

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The New York Times.

Словарь сформировал целый список слов, в который вошли наиболее упоминаемые слова, связанные с событиями года.

Так, например, слово "пандемия" начали использовать больше чем на 57 000% по сравнению с прошлым годом. "Коронавирус" (coronavirus) - термин опередил даже очень устойчивое в использовании слово "время" (time).

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Отмечается, что ситуация с коронавирусом превратила медицинские термины, такие как «социальное дистанцирование" (social distancing), в бытовые. Также такие слова, как "изоляция" (lockdown) и "домоседы" (stay-at-home), также стали обычными.

Кроме того, резко увеличилось применение слова "импичмент" благодаря судебным разбирательствам против президента США Дональда Трампа.

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