Коронавирус в Украине: почти 11 тыс. новых случаев за сутки

23 ноября, 2020, 08:32

10945 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 23 ноября

В частности, заболели 491 ребенок и 447 медработников, сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 1165 человек;

летальных случаев - 124;

выздоровели - 4143 человека;

осуществлено тестирований за сутки - 28 374 (в том числе методом ПЦР - 25253, методом ИФА - 3121).

За все время пандемии в Украине:

заболело - 635 689 человек;

выздоровели - 291 060 человек;

летальных исходов - 11 075;

проведения ПЦР-тестов - 4243600.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1212), Днепропетровской (1093), Киевской (870), Житомирской (812) и Запорожской (642) областях.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев - 60218 случаев;

Винницкая область - 15 476 случаев;

Волынская область - 21 864 случая;

Днепропетровская область - 29654 случаи;

Донецкая область - 20262 случаи;

Житомирская область - 26 966 случаев;

Закарпатская область - 21 538 случаев;

Запорожская область - 24 442 случая;

Ивано-Франковская область - 32 296 случаев;

Киевская область - 31 212 случаев;

Кировоградская область - 4358 случаев;

Луганская область - 5679 случаев;

Львовская область - 41 279 случаев;

Николаевская область - 15 320 случаев;

Одесская область - 37 901 случаев;

Полтавская область - 18 557 случаев;

Ровенская область - 28 194 случая;

Сумская область - 23 167 случая;

Тернопольская область - 25 813 случаев;

Харьковская область - 51 637 случаев;

Херсонская область - 8704 случая;

Хмельницкая область - 26 430 случаев;

Черкасская область - 18 292 случая;

Черновицкая область - 31 369 случаев;

Черниговская область - 15 061 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

10945 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине состоянию на 23 ноября 2020 года. В частности,... Опубликовано Максим Степанов Воскресенье, 22 ноября 2020