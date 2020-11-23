 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКоронавирус в Украине: почти 11 тыс. новых случаев за сутки

Коронавирус в Украине: почти 11 тыс. новых случаев за сутки

10945 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 23 ноября

В частности, заболели 491 ребенок и 447 медработников, сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 1165 человек;
  • летальных случаев - 124;
  • выздоровели - 4143 человека;
  • осуществлено тестирований за сутки - 28 374 (в том числе методом ПЦР - 25253, методом ИФА - 3121).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 635 689 человек;
  • выздоровели - 291 060 человек;
  • летальных исходов - 11 075;
  • проведения ПЦР-тестов - 4243600.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1212), Днепропетровской (1093), Киевской (870), Житомирской (812) и Запорожской (642) областях.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев - 60218 случаев;

Винницкая область - 15 476 случаев;

Волынская область - 21 864 случая;

Днепропетровская область - 29654 случаи;

Донецкая область - 20262 случаи;

Житомирская область - 26 966 случаев;

Закарпатская область - 21 538 случаев;

Запорожская область - 24 442 случая;

Ивано-Франковская область - 32 296 случаев;

Киевская область - 31 212 случаев;

Кировоградская область - 4358 случаев;

Луганская область - 5679 случаев;

Львовская область - 41 279 случаев;

Николаевская область - 15 320 случаев;

Одесская область - 37 901 случаев;

Полтавская область - 18 557 случаев;

Ровенская область - 28 194 случая;

Сумская область - 23 167 случая;

Тернопольская область - 25 813 случаев;

Харьковская область - 51 637 случаев;

Херсонская область - 8704 случая;

Хмельницкая область - 26 430 случаев;

Черкасская область - 18 292 случая;

Черновицкая область - 31 369 случаев;

Черниговская область - 15 061 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

10945 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине состоянию на 23 ноября 2020 года. В частности,...

Опубликовано Максим Степанов Воскресенье, 22 ноября 2020

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 ноября, 2020 понедельник

22 ноября, 2020 воскресенье

больше новостей

23 ноября, 2020 понедельник

22 ноября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать