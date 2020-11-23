Коронавирус в Украине: почти 11 тыс. новых случаев за сутки
В частности, заболели 491 ребенок и 447 медработников, сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 1165 человек;
- летальных случаев - 124;
- выздоровели - 4143 человека;
- осуществлено тестирований за сутки - 28 374 (в том числе методом ПЦР - 25253, методом ИФА - 3121).
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 635 689 человек;
- выздоровели - 291 060 человек;
- летальных исходов - 11 075;
- проведения ПЦР-тестов - 4243600.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1212), Днепропетровской (1093), Киевской (870), Житомирской (812) и Запорожской (642) областях.
Количество заболеваний в регионах:
г. Киев - 60218 случаев;
Винницкая область - 15 476 случаев;
Волынская область - 21 864 случая;
Днепропетровская область - 29654 случаи;
Донецкая область - 20262 случаи;
Житомирская область - 26 966 случаев;
Закарпатская область - 21 538 случаев;
Запорожская область - 24 442 случая;
Ивано-Франковская область - 32 296 случаев;
Киевская область - 31 212 случаев;
Кировоградская область - 4358 случаев;
Луганская область - 5679 случаев;
Львовская область - 41 279 случаев;
Николаевская область - 15 320 случаев;
Одесская область - 37 901 случаев;
Полтавская область - 18 557 случаев;
Ровенская область - 28 194 случая;
Сумская область - 23 167 случая;
Тернопольская область - 25 813 случаев;
Харьковская область - 51 637 случаев;
Херсонская область - 8704 случая;
Хмельницкая область - 26 430 случаев;
Черкасская область - 18 292 случая;
Черновицкая область - 31 369 случаев;
Черниговская область - 15 061 случай.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
10945 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине состоянию на 23 ноября 2020 года. В частности,...Опубликовано Максим Степанов Воскресенье, 22 ноября 2020
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