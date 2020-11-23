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Espreso.tvОбществоГлава Меджлиса крымских татар Чубаров заразился коронавирусом

Глава Меджлиса крымских татар Чубаров заразился коронавирусом

Глава Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров заболел коронавирусом

Об этом он написал в Facebook.

"Против своей воли стал членом клуба COVID-19. Теперь задача с помощью Всевышнего покинуть этот клуб без потерь", - написал он.

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