Глава Меджлиса крымских татар Чубаров заразился коронавирусом

23 ноября, 2020, 19:43

Глава Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров заболел коронавирусом

Об этом он написал в Facebook.

"Против своей воли стал членом клуба COVID-19. Теперь задача с помощью Всевышнего покинуть этот клуб без потерь", - написал он.