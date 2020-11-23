Глава Меджлиса крымских татар Чубаров заразился коронавирусом
23 ноября, 2020, 19:43
Глава Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров заболел коронавирусом
Об этом он написал в Facebook.
"Против своей воли стал членом клуба COVID-19. Теперь задача с помощью Всевышнего покинуть этот клуб без потерь", - написал он.
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