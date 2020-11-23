Футболист "Динамо" расстроился, что не сыграет против Месси в Лиге чемпионов
23 ноября, 2020, 17:19
Защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко расстроен, что не сыграет против Лионеля Месси в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов
Об этом сообщает "Трибуна".
Миколенко пропустил 3-й тур Лиги чемпионов, где Лионель Месси сыграл против "Динамо"
"По поводу Месси и других травмированных игроков - честно, расстроен. Потому что я в Барселоне не играл, хотелось сыграть с таким игроком, как Месси", - сказал Виталий Миколенко.
24 ноября в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов "Барселона" в Киеве сыграет против "Динамо".
- В 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" проиграло испанской "Барселоне" со счетом 1:2.
- Наивысшую оценку в матче против "Барселоны" в Лиге чемпионов получил 18-летний голкипер "Динамо" Руслан Нещерет.
- 23 ноября стало известно, что форвард "Барселоны" Лионель Месси попал в заявку испанского клуба на матч Лиги чемпионов против "Динамо" в Киеве.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
21 ноября, 2020 Нужен ли Украине Большой герб
-
-
Читайте также
-
-
21 ноября, 2020 Нужен ли Украине Большой герб
-