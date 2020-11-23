Футболист "Динамо" расстроился, что не сыграет против Месси в Лиге чемпионов

23 ноября, 2020, 17:19

Защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко расстроен, что не сыграет против Лионеля Месси в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов

Об этом сообщает "Трибуна".

Миколенко пропустил 3-й тур Лиги чемпионов, где Лионель Месси сыграл против "Динамо"

"По поводу Месси и других травмированных игроков - честно, расстроен. Потому что я в Барселоне не играл, хотелось сыграть с таким игроком, как Месси", - сказал Виталий Миколенко.

24 ноября в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов "Барселона" в Киеве сыграет против "Динамо".

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