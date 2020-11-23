COVID-19: в Киеве, Харьковской и Черкасской областях недостаточное количество коек с кислородом, - Степанов

23 ноября, 2020, 09:39

Министр здравоохранения Максим Степанов назвал регионы, где недостаточно коек с кислородом для пациентов с коронавирусом

Об этом он сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV .

"У нас есть регионы, где достаточно напряженная ситуация по количеству свободных коек. В целом по стране у нас 12 168 коек с кислородом, но есть регионы, где ситуация достаточно напряженная. Это Киев, Черкасская, Харьковская область. Мы считаем, что там недостаточное количество ", - сказал Степанов.

Он отметил, что сейчас в Украине введено 53445 коек для пациентов с коронавирусом. Из них заполнены 27792 (около 52%). Доступ к кислороду и кислородному концентрату имеют 25996 коек.

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