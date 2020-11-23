Чистая прибыль украинских банков с начала года сократился почти на четверть, - НБУ

23 ноября, 2020, 16:41

Украинские банки в январе-сентябре получили 39,8 млрд грн чистой прибыли, что на 23,4% меньше аналогичного периода прошлого года

Об этом говорится в данных Национального банка Украины.

Согласно данным, в январе-октябре 2020 года банки получили 39,8 млрд грн чистой прибыли, что на 23,4% меньше аналогичного периода прошлого года, когда банковский сектор заработал почти 52 млрд грн.

Отмечается, что отчисления в резервы под ожидаемые убытки за этот период составили 20,85 млрд грн. Для сравнения, в 2019 году банки за аналогичный период сформировали резервы на 9,32 млрд грн. Отметим, что, согласно данным НБУ, отчисления в резервы под ожидаемые убытки являются самыми большими с 2017 года.

После падения по результатам первого полугодия на 1,5% год к году, комиссионный доход за 10 месяцев этого года увеличился на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистый процентный доход за этот период составил 123,5 млрд грн.

Напомним, украинские банки в январе-сентябре получили 37,6 млрд грн чистой прибыли, что на 22% меньше аналогичного периода прошлого года.

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