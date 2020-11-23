 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаЧистая прибыль украинских банков с начала года сократился почти на четверть, - НБУ

Чистая прибыль украинских банков с начала года сократился почти на четверть, - НБУ


фото: НБУ
Украинские банки в январе-сентябре получили 39,8 млрд грн чистой прибыли, что на 23,4% меньше аналогичного периода прошлого года

Об этом говорится в данных Национального банка Украины.

Согласно данным, в январе-октябре 2020 года банки получили 39,8 млрд грн чистой прибыли, что на 23,4% меньше аналогичного периода прошлого года, когда банковский сектор заработал почти 52 млрд грн.

Отмечается, что отчисления в резервы под ожидаемые убытки за этот период составили 20,85 млрд грн. Для сравнения, в 2019 году банки за аналогичный период сформировали резервы на 9,32 млрд грн. Отметим, что, согласно данным НБУ, отчисления в резервы под ожидаемые убытки являются самыми большими с 2017 года.

После падения по результатам первого полугодия на 1,5% год к году, комиссионный доход за 10 месяцев этого года увеличился на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистый процентный доход за этот период составил 123,5 млрд грн.

  • Напомним, украинские банки в январе-сентябре получили 37,6 млрд грн чистой прибыли, что на 22% меньше аналогичного периода прошлого года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 ноября, 2020 понедельник

больше новостей

23 ноября, 2020 понедельник

22 ноября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать