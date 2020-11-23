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Espreso.tvОбществоЧетвертое место на местных выборах заняла партия "За майбутнє", созданная лишь полгода назад, - данные "Рейтинга"

Четвертое место на местных выборах заняла партия "За майбутнє", созданная лишь полгода назад, - данные "Рейтинга"

Политическая партия "За майбутнє", созданная лишь полгода назад, заняла общее четвертое место на прошлых местных выборах

Соответствующие данные обнародовала социологическая группа "Рейтинг".

Социологи подсчитали средний показатель партийных результатов на выборах в областные советы. Партия "Слуга народа" набрала 14,5% поддержки, "Европейская Солидарность" - 13,7%, "Оппозиционная платформа" - 12,5%, "За майбутнє" - 8,6%, "Батькивщина" - 8,5%.

Итак, "За майбутнє" за несколько месяцев деятельности опередила "Батькивщину", которая существует уже более 20 лет.

Также "За майбутнє" перед прошлыми выходными занимала второе место по количеству победителей на выборах городских, поселковых и сельских глав. Об этом свидетельствовали сводные данные Центральной избирательной комиссии, опубликованные на сайте учреждения.

В то же время, по данным параллельных подсчетов, партия "За майбутнє" во втором туре выборов в воскресенье получила еще четыре победы в Черкассах, Полтаве, Никополе и Бердянске.

Напомним, политическая партия "За майбутнє" была создана в мае этого года. С тех пор рейтинг партии, согласно социологическим исследованиям, только рос. Лидером партии является народный депутат Игорь Палица.

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