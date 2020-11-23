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Espreso.tvМирЧерногория с 25 ноября усиливает комендантский час из-за увеличения случаев COVID-19

Черногория с 25 ноября усиливает комендантский час из-за увеличения случаев COVID-19

В Черногории усилят комендантский час с 25 ноября по 8 декабря

Об этом сообщает пресс-служба правительства Черногории.

Правительство Черногории ужесточает условия комендантского часа из-за увеличения заболеваемости коронавирусом среди жителей страны. Новые меры вступают в силу с 25 ноября и будут действовать до 8 декабря.

Национальный комитет Черногории по борьбе с коронавирусом по предложению Института общественного здоровья принял решение сократить работу развлекательных объектов. Они будут работать с 7:00 до 18:00.

Также будет запрещено покидать помещение после начала действия комендантского часа, то есть с 19:00 до 5:00.

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