Балтийские страны согласовали санкции против 156 человек из руководства Беларуси

23 ноября, 2020, 22:18

Правительства Литвы, Латвии и Эстонии согласовали совместный перечень санкций против чиновников Республики Беларусь

Об этом сообщает Радио Свобода .

В список вошли 156 человек.

Европейский союз уже ввел два пакета санкций, обязательных для всех стран ЕС.

Как ЕС, так и национальные списки являются лишь базовыми и будут дополнены как личными, так и экономическими санкциями при следующем представлении списков с обоснованием.