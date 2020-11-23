Балтийские страны согласовали санкции против 156 человек из руководства Беларуси
23 ноября, 2020, 22:18
Правительства Литвы, Латвии и Эстонии согласовали совместный перечень санкций против чиновников Республики Беларусь
Об этом сообщает Радио Свобода .
В список вошли 156 человек.
Европейский союз уже ввел два пакета санкций, обязательных для всех стран ЕС.
Как ЕС, так и национальные списки являются лишь базовыми и будут дополнены как личными, так и экономическими санкциями при следующем представлении списков с обоснованием.
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