Явка на местных выборах по состоянию на 16:00 составляет 22,5%, - ОПОРА

22 ноября, 2020, 17:30

По состоянию на 16:00 явка во втором туре местных выборов составляет 22,5%

Об этом заявили в гражданской сети ОПОРА, сообщает РБК-Украина.

Во время повторного голосования в воскресенье, 22 ноября, явка избирателей в 11 городах на 16:00 составила 22,5%. Погрешность - 1%.

На 16:00 на голосовании 25 октября явка составила 27% (погрешность 0,84%), а во втором туре местных выборов 15 ноября - 18,6% (погрешность 1,1%).

Напомним, по данным ЦИК, средняя явка во время голосования во втором туре местных выборов 22 ноября составляет по Украине 12,7%.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb