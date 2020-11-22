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Espreso.tvОбществоЯвка на местных выборах по состоянию на 16:00 составляет 22,5%, - ОПОРА

Явка на местных выборах по состоянию на 16:00 составляет 22,5%, - ОПОРА


фото: Укрінформ
По состоянию на 16:00 явка во втором туре местных выборов составляет 22,5%

Об этом заявили в гражданской сети ОПОРА, сообщает РБК-Украина.

Во время повторного голосования в воскресенье, 22 ноября, явка избирателей в 11 городах на 16:00 составила 22,5%. Погрешность - 1%.

На 16:00 на голосовании 25 октября явка составила 27% (погрешность 0,84%), а во втором туре местных выборов 15 ноября - 18,6% (погрешность 1,1%).

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