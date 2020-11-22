Явка на местных выборах по состоянию на 13:00 составляет 12,7%, - ЦИК

22 ноября, 2020, 16:22

Средняя явка во время голосования во втором туре местных выборов 22 ноября составляет по Украине 12,7%

Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия в facebook.

"Если сравнить с повторным голосованием на прошлой неделе, то явка увеличилась почти на 2%. По состоянию на 13:00 15 ноября явка составляла 10,78%", - отметили в ЦИК.

Явка по состоянию на 13:00 22 ноября:

Днипро - 13,24%

Никополь - 12,91%

Славянск - 18,14%

Ужгород - 12,19%

Бердянск - 12,38%

Львов - 12,89%

Дрогобыч - 11,46%

Николаев - 12,26%

Полтава - 11,15%

Ривне - 12,35%

Черкассы - 11,59%

Напомним, в воскресенье, 22 ноября 2020 года, проводится второй тур выборов городских голов 11 крупных украинских городов (в частности, 7 областных центров). Это такие города, как Львов, Полтава, Днипро, Николаев, Ривне, Черкассы, Ужгород, Славянск, Бердянск, Дрогобыч и Никополь.

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