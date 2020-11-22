Во втором туре 22 ноября проголосовали 29,53% избирателей, - ЦИК

22 ноября, 2020, 22:29

В повторном голосовании на местных выборах приняли участие 29,53% избирателей

Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия в facebook.

По сообщениям всех территориальных избирательных комиссий, осуществляющих сегодня подготовку и проведение повторного голосования по выборам городских голов, явка составила 29,53%.

Информация предоставлена на момент окончания голосования в разрезе регионов Украины, по состоянию на 20:00.

Напомним, по данным "Гражданской сети ОПОРА" во втором туре местных выборов в Украине явка избирателей составила 29,3%.

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