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Espreso.tvОбществоВо Львове пока низкая явка. В первом туре в это время уже были очереди

Во Львове пока низкая явка. В первом туре в это время уже были очереди

Львов. Участок 461958
В городе Львове, где сегодня во втором туре должны выбрать мэра, члены участков скучают и жалуются на низкую явку

Такую информацию по состоянию на 9:21 приводят представители движения Честно, передает Еспресо.TV.

"На участке 461958 пусто. За час проголосовало 20 человек. В УИК говорят, что в первом туре в это время уже были очереди", - отмечается  в сообщении.

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Похожая ситуация наблюдается и на львовском участке 461925.

На вопрос об активности избирателей там пошутили: "Пока негусто. Карантин выходного дня".

  • Напомним, в воскресенье, 22 ноября 2020 года, проводится второй тур выборов городских голов 11 крупных украинских городов (в частности, 7 областных центров). Речь идет о Львове, Полтаве, Днепре, Николаеве, Ровно, Черкассах, Ужгороде, Славянске, Бердянске, Дрогобыче и Никополе.
  • Во Львове возглавить город претендуют народный депутат Украины от "Европейской Солидарности" Олег Синютка и действующий мэр Андрей Садовый .

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